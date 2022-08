Il voto anti-Nato di Bonelli e Fratoianni è un problema per Letta

Il Senato ha votato in via definitiva, con 202 voti favorevoli e 13 contrari, l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. L’altroieri era stata la volta della Camera che aveva approvato a larghissima maggioranza, 398 voti a favore e 20 contrari. Un passaggio storico per l’Europa e per la Nato che segna l’ingresso di due paesi pacifici e neutrali, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Tra i pochi parlamentari che si sono opposti, oltre alle frange più estremiste di fuoriusciti dal M5s, spicca il voto contrario del leader di Sinistra italiana (SI) Nicola Fratoianni. Anche dalla pattuglia di Europa Verde, il partito di Angelo Bonelli, nessun deputato favorevole: uno contrario, due astenuti, due assenti.

