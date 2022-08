Senza Fratoianni e Bonelli il Pd di Letta potrebbe perdere 14 seggi

Secondo una stima YouTrend-Cattaneo Zanetto & Co. se Sinistra italiana e Verdi si alleassero con il M5s la destra vincerebbe in altri 11 collegi uninominali

E' una forma speciale di equilibrismo. Prendi di quà, togli di là, cercando di non far cadere tutto. Dopo aver scongiurato la perdita di seggi trovando un accordo con Azione e + Europa, adesso sul Pd aleggia un altro spettro: e cioè che a venire meno sia il supporto della sinistra a sinistra dei democratici. Si sarebbero dovuti vedere oggi, Letta, Fratoianni e Bonelli. Ma l'incontro è rimandato a data da destinarsi. Il segnale che una concordanza tra i tre è tutt'altro che scontata. Ci si sta ragionando su. Ma cosa accadrebbe se alla fine quest'unione fosse destinata a caracollare?

A rispondere all'interrogativo ci ha pensato un'elaborazione condotta da YouTrend e l'azienda di consulenza politica Cattaneo Zanetto & Co. Vengono immaginati due scenari: uno che vede il centrosinistra muoversi compatto con Azione e +Europa e che all'esterno della coalizione lascia solo M5s e Italia viva. L'altro in cui Verdi e Sinistra italiana mollano Letta per allearsi con Giuseppe Conte. In questo secondo caso il cosiddetto campo largo perderebbe 14 seggi: 9 alla Camera e 6 al Senato. Ma non ricadrebbero tutti automaticamente nel nuovo fronte imperniato sui Cinque stelle. Perché dei 14 seggi che il centrosinistra si vedrebbe sfilare, ben 11 se li aggiudicherebbe, stando ai sondaggi di oggi, il centrodestra. 3 invece andrebbero a M5s-Verdi e SI. Più nel dettaglio, la nuova formazione sarebbe competitiva in Campania (vincerebbe in 2 collegi uninominali alla Camera, in uno al Senato). Mentre a Meloni, Salvini e Berlusconi verrebbero redistribuiti seggi tra Liguria, Toscana, Romagna, Trentino e la circoscrizione Roma-Fiumicino.

Sempre secondo un elaborazione YouTrend-Cattaneo Zanetto & Co. in caso di mancato accordo con Calenda i seggi che sarebbero finiti nelle mani della destra sarebbero stati 16. E' anche sulla base di questi calcoli che Letta dovrà cercare di convincere Fratoianni e Bonelli a non strappare. Il claim potrebbe essere sempre quello del: non consegniamo il paese alle destre.