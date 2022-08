Taverna: "Non sono delusa. Resterò nel M5s altri 10 anni"

In seguito alla mancata deroga sulla regola del secondo mandato la vicepresidente del M5s non potrà ricandidarsi. “Ora c'è da pensare alla campagna elettorale”

Taverna dice convintamente che resterà nel Movimento per un'altra decade, dopo quella passata in Parlamento. “Mi dispiace non portare avanti in prima persona quanto ho già fatto in questi anni, ma adesso sono pronta a mettere a disposizione la mia esperienza a partire dalla campagna elettorale” dichiara in un'intervista al Fatto quotidiano.

Dopo la conferma della regola del secondo mandato, la senatrice è solo uno dei volti incandidabili. “È meglio che sia rimasta la regola del secondo mandato, almeno rispetto allo scenario politico attuale”. Ovvero? “C'è tanta gente che si muove tra i partiti, a destra come nella presunta sinistra, ma sembrano figure sbiadite. Cercano solo potere”.

La domanda resta. Che ruolo avrà ora Taverna all'interno del Movimento? Lei sostiene che non è necessario affrontare ora il discorso: in questo momento bisogna concentrarsi sulla campagna elettorale, in cui “direi proprio che correremo da soli”. Il piano delle prossime elezioni è riportare le persone che si sono allontanate dalla politica a votare.

Un obiettivo ambizioso, soprattutto tenuto conto del calo nei sondaggi, dovuto, secondo la vicepresidente, alla scissione. Di Maio ha annunciato domenica la nascita di Impegno civico, il suo nuovo progetto politico. E Alessandro di Battista? “È stato e sarà sempre un amico. Ma non so ancora quali siano le sue intenzioni”.