"L'album degli zombie". Grillo contro gli ex M5s (attraverso delle figurine)

Il fondatore del Movimento sui social si scaglia contro i fuorisciti 5s pubblicando dei fotomontaggi. Nelle stesse ore in cui Di Maio, Crippa e D'Incà presentano i loro nuovi contenitori politici

In copertina ci sono Luigi Di Maio, Laura Castelli e Davide Crippa. Sono tutti raffigurati come Zombie. E fanno parte di una nuova collezione di figurine, con tanto di album. E' una serie di fotomontaggi pubblicati da Beppe Grillo sui suoi profili social. Fatta apposta per irridere e scagliarsi contro i fuorisciti dal Movimento cinque stelle. Nelle stesse ore in cui prima Crippa e il ministro D'Incà e poi anche Di Maio presentavano alla stampa i loro nuovi partiti o movimenti che dir si voglia.

E infatti le schermate sui social del comico sono un lungo elenco fotografico di chi secondo Grillo si sarebbe macchiato del reato di alto tradimento. Ci sono tutti i componenti di "Impegno civico", la nuova formazione del ministro degli Esteri. Che oggi ha mostrato il simbolo e la squadra (sul nome c'è già un intoppo di copyright).

E anche l'ex capogruppo alla Camera del M5s Davide Crippa e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà vengono ricompresi tra gli zombie. Oggi i due hanno reso noto il progetto di Ambiente 2050, costituito insieme alla altra ex grillina Alessandra Carbonaro. "Sicuramente non presenteremo le liste perché dovremmo raccogliere le firme. Quello che verrà da oggi in avanti lo vedremo. Se qualcuno vuole raccogliere i temi che propone Ambiente 2050... su questo fronte è evidente che il dialogo con il Pd è aperto, nel senso che già era aperto come forze politiche che facevano parte della stessa maggioranza", ha detto Crippa in mattinata. Prima di sapere che sarebbe finito nell'album di Grillo.