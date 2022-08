“Guardia alta con Russia e Cina”. Parla Adolfo Urso (Copasir)

“La guerra in Ucraina rappresenta un salto della storia, non una parentesi”, dice il presidente del Copasir, Adolfo Urso. “Ora serve responsabilità da parte di tutti. L’Italia è un paese più esposto di altri. Nella politica estera e di sicurezza non sono ammesse ambiguità”. Sembrerebbe che Urso si rivolga ai suoi alleati del centrodestra. A Matteo Salvini, in particolare. “Lo dico a tutti. Ci sono potenze autoritarie e imperialistiche che puntano al predominio sulle democrazie occidentali”. La leader di FdI Giorgia Meloni ha sgombrato il campo dalle ambiguità. A differenza di altri. “L’Italia non può essere il ventre molle d’Europa. Quando Giorgia, verosimilmente, sarà investita del compito di guidare il governo, pretenderà massima responsabilità da parte di tutti. E non sfugga che FdI è un partito che fa quello che dice. La nostra avanzata, così travolgente quanto graduale, prosegue inarrestabile perché le persone hanno capito che siamo affidabili, seri, coerenti. Di fronte a un paese che è apparso inaffidabile nei rapporti internazionali, di fronte a forze politiche che hanno cambiato posizioni e alleanze per formare governi in assenza di un’investitura diretta mediante il voto popolare, io credo che serva una proposta chiara e credibile. Noi siamo pronti”.

