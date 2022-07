Di Maio prepara la lista con Tabacci, ma manca il front-runner. Si pensa a Stefano Boeri

E’ il soccorso Bruno. Nessuna allusione ideologica, sia chiaro. Parliamo del sottosegretario alla Programmazione economia Bruno Tabacci. L’uomo che salva i piccoli partiti in difficoltà, il genio della lampada della raccolta firme prima delle elezioni. Luigi Di Maio conta su di lui per evitare la mission impossible: ottenere entro il 22 di agosto – in 26 giorni – le 73.500 firme, 1.500 per ognuno dei 49 collegi uninominali in cui è divisa l’Italia, che, regole alla mano, sarebbero necessarie per presentare il suo “Insieme per il futuro” alle elezioni del prossimo 25 settembre. Il logo del nuovo soggetto dimaiano sarà dunque affiancato da quello del Centro democratico, partito minuscolo certo, ma che da anni ha una caratteristica portentosa: partecipa alle elezioni. E questa presenza permette di evitare la raccolta. Lo sanno bene Emma Bonino, Riccardo Magi e Alessandro Fusacchia. Già nel 2018, infatti, Tabacci salvò +Europa dall’incombenza firme. E sono pesci che si moltiplicano perché adesso è proprio il logo del partito di Bonino a sollevare Azione dalla sfida. Mentre Centro democratico può farsi carico di un nuovo partito. Quello di Di Maio appunto, che, intanto, se ha un gruppo al Senato dopo la scissione dal M5s, lo deve proprio alla generosità di Tabacci. La partita non è ancora chiusa. L’incontro di martedì, svelato dal Foglio, tra Letta, Di Maio, Sala , alla fondazione Arel aveva lo scopo di chiudere l’accordo, ma ha subito destato malumori. Carlo Calenda ha cinguettato immediatamente: “E vabbè ci siamo giocati anche Beppe Sala. Ticket con Di Maio e Tabacci. Avanti così”.

