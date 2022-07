Letta pronto a stanare gli orfani del M5s nel Pd. Tandem con Calenda e Di Maio

Roma. E dunque “si fa come dice Enrico” e ancora “ma quanto è bravo Enrico!”. Non è finita. Martedì, alla direzione del Pd, pure Letta mette in conto rigurgiti di “interlocuzioni pretermesse” con Giuseppe Conte. E si attende perfino che uno dei delegati possa proporre ancora del sesso progressista con il M5s, del kamasutra, “alleanze tattiche”, “desistenze”. E’ tutta ferramenta ideologica che il segretario ha accatastato nella cantina della storia. Qualcuno nel Pd lo dice ancora ma sottovoce: “E però come governiamo bene nelle regioni con Conte”. Se Letta dovesse perdere, credeteci, saranno i primi a rimproverargli il divorzio con gli “sciagurati” del M5s. Perché allora si affrettano a fare sapere “si fa come dice Enrico?”. Per due motivi. Perché Letta assembla le liste insieme a Marco Meloni, il suo fidato consigliere, e perché il vento adesso è contro chi ha causato la caduta di Draghi. Lo schema di Letta è chiaro: è bicicletta progressista. Sella Pd, una ruota “d’azione” con Carlo Calenda ed Emma Bonino, e un’altra con Di Maio e tanto civismo. Nei collegi uninominali la strategia è candidare la figura migliore di tutta la coalizione.

