Meloni, Salvini e Berlusconi si vedono. I nodi da risolvere: premiership e collegi

L'appuntamento alle 17 negli uffici della Lega alla Camera, sede istituzionale come aveva chiesto la leader di FdI. Non c'è un ordine del giorno, ma oltre i programmi le questioni da risolvere riguardano il candidato premier e gli uninominali. Meloni vuole certezze sulle regole del gioco. Lo strappo? Difficile, ma non impossibile

Su una cosa, intanto, le hanno dato retta. Ci si vede in campo neutro. Non a villa Certosa, né ad Arcore, né a villa Grande, il vertice del centrodestra, come aveva chiesto la leader di FdI, si svolgerà “senza aperitivi e tartine” in una sede istituzionale. L’appuntamento, variazioni dell’ultimo minuto permettendo, è per le 17 negli uffici della Lega di palazzo Montecitorio. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si vedranno qui. Ma la scelta del luogo ha tutta l’aria di una concessione formale, un contentino, perché sulle questioni importanti l’accordo sarà molto complicato. Ci si guarda in cagnesco. I commessi di Montecitorio hanno già preparato i tappi: le urla della Capa potrebbero sentirle fino in Campidoglio. Le frizioni scorrono soprattutto sull’asse FdI-FI.