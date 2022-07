Solo Salvini può far perdere Meloni

E se il principale problema di Giorgia Meloni fosse Salvini più che il Pd? Un amico di vecchia data di Meloni sintetizza la campagna elettorale che ha in mente il leader di Fratelli d’Italia con un’efficace immagine tratta da una vecchia pellicola di successo. Il film in questione si chiama “Tre uomini e una gamba”. I protagonisti sono Aldo, Giovanni e Giacomo. E in una scena del film succede quello che in molti ricorderanno. Partita di calcio sulla sabbia. Giovanni fa un cross al centro dell’area di rigore e all’improvviso Aldo sbuca da sotto la sabbia, dove si era nascosto per non farsi notare, per colpire la palla e accompagnarla in rete. La campagna elettorale di Giorgia Meloni, dice il suo amico di vecchia data chiacchierando con chi scrive, promette di essere simile. Nascondersi no, ovviamente, ma farsi notare il meno possibile sì. Tema: non combinare guai. Stile: prudenza assoluta. Obiettivo: più che conquistare altri voti evitare di perdere quelli che ci sono. E così Meloni, da giorni, più che preoccuparsi di come essere ogni giorno sulle prime pagine dei giornali sembra essere interessata a fare l’opposto.

