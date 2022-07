La gara tra Salvini e Meloni come specchio di due populismi gemelli

Fingono di essere solidali, ma sono ossessionati l’uno dall’altro. Tentano di mostrarsi uniti, ma sotto sotto si sentono rivali. Provano a scambiarsi affettuosità in pubblico, ma in privato se ne dicono di ogni colore. Sono così, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono i gemelli diversi della destra italiana, diversi fino a un certo punto, e hanno passato gli ultimi anni a stuzzicarsi più o meno ogni giorno. Meloni lo ha fatto demonizzando il governo di cui Salvini faceva parte, descrivendolo ogni giorno come un esecutivo contro il popolo, contro gli italiani, contro i patrioti, schiavo dell’Europa, servo dell’establishment, asservito ai peggiori ceffi della finanza. Salvini, da parte sua, lo ha fatto provando a inchiodare Meloni alle sue irresponsabilità, lo ha fatto provando a mostrare il volto più sincero della sua incompatibilità “con i valori repubblicani” (sono virgolettati offerti in questi mesi da alcuni esponenti di primo piano della Lega) e lo ha fatto provando a ricordare agli elettori che i veri responsabili, quelli che non vogliono governare sulle macerie, quelli che non vogliono essere percepiti come anti europeisti, quelli che vogliono essere distinti dagli alleati per avere una classe dirigente di governo e non solo di lotta, sono loro, sono i leghisti che hanno governato in questi anni e non i fratellini d’Italia che hanno speculato sul governo altrui. E mentre Salvini lo faceva, mentre accettava di votare la fiducia al governo Draghi, mentre accettava di votare per Sergio Mattarella al Quirinale, mentre accettava di votare per il Pnrr, mentre accettava di votare per il green pass, mentre accettava di fare tutto questo il suo pensiero, il pensiero di Salvini, era lì, era sempre a Giorgia, era sempre a Fratelli d’Italia, era sempre rivolto alla sua grande ossessione: essere punito per governare, essere punito per non assecondare i follower complottisti, essere incapace di saper trasformare la responsabilità di governo in capitale politico.

