Sala non si candida. Calenda è detestato da mezzo Pd. La fatica di Letta, front runner

Amano la parola “compagni” e ora temono la compagnia di Carlo Calenda. Prima di ricevere dalla direzione Pd “il mandato pieno”, e all’unanimità, a negoziare “l’alleanza tecnica”, c’era chi avvisava il segretario Enrico Letta che Calenda è un satanasso e che, parole di Goffredo Bettini, sempre intense e studiate, “ha come sua cifra fondante la distruzione dei partiti democratici e si vuole perfino ergere a giudice del Pd. Io stesso ne sono stato vittima”. Pure Andrea Orlando ha riconosciuto che il M5s dal 20 luglio è forza irresponsabile ma, e ascoltate come lo ha detto, “la responsabilità è fatalmente un discrimine ma non è sufficiente per vincere questa sfida”. Sono soli e con l’orizzonte davanti. Giuseppe Sala non si candida. Per la prima volta, il Pd, il partito che si è inventato “unioni” e “campi larghi”, scopre la solitudine della canoa, il mare aperto.

