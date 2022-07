Convincere gli elettori a votare sotto l'ombrellone sarà dura. Il futuro è la demobilitazione

Per la prima volta nella storia della repubblica italiana le politiche si terranno dopo l’estate. Cosa fare in questo nuovo scenario politico? Per ottenere un buon risultato, i partiti possono usare diverse strategie. La forza (e la novità) del Programmatic advertisement

Per la prima volta nella storia della repubblica italiana le politiche si terranno dopo l’estate. La campagna elettorale ci troverà sotto l’ombrellone, nelle baite di montagna, nei musei delle città d’arte. Arrivare agli elettori non sarà semplice. Almeno non lo sarà con gli strumenti convenzionali di campagna elettorale: radio, tv, giornali. Questa campagna elettorale sarà breve e coinvolgerà soprattutto le segreterie nazionali dei partiti. Si vota tra soli due mesi. La scelta dei candidati sarà complessa, anche perché i seggi in palio sono diminuiti di un oltre un terzo: da 945 a solo 600. Contestualmente alla negoziazione delle liste e alla selezione dei candidati, bisognerà preparare i programmi elettorali e i messaggi elettorali per gli elettori. Le segreterie nazionali dei partiti avranno in mano il pallino. Le campagne sul territorio dei singoli candidati arriveranno solo dopo.