Marcato, l'assessore di Zaia: "Avanti con Draghi, Salvini pensi ai fondi del Pnrr"

Il responsabile leghista dello Sviluppo Economico della giunta veneta: "In ballo i finanziamenti europei: Matteo prenda in considerazione le esigenze dei territori e del tessuto imprenditoriale. Conte? E' il cecchino della situazione"

"Avanti con Draghi. Soprattutto per quel che c’è in ballo, a partire dal Pnrr. Quindi Salvini ascolti le esigenze del Veneto, dei territori, del tessuto imprenditoriale: tra guerra, rincaro energetico ed economia in ginocchio, ci mancava solo la crisi di governo”. È l’appello al Foglio di Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico e fidatissimo ‘bulldog’ leghista di Luca Zaia. “Io e lui siamo amministratori più che politici”, sottolinea: “In quanto tali, la nostra priorità è dare voce alla terra che rappresentiamo”.