Cgil con Draghi. "Il premier vada avanti. 5s primi responsabili della crisi" dice il segretario dello Spi

“Questa crisi come al solito la pagheranno i più fragili. Per questo la trovo incomprensibile. I Cinque stelle sono i primi responsabili, ovviamente. Ma adesso ci vuole un’assunzione di responsabilità da parte di tutti: Draghi deve andare avanti”. Ivan Pedretti è il segretario del sindacato pensionati della Cgil. Non sempre le sigle sindacali sono state tenere nei confronti del governo. Anzi. Legge di bilancio, imposizione del green pass sul posto di lavoro, invio delle armi in Ucraina: spesse volte nei diciassette mesi passati Maurizio Landini è stato dalla parte opposta rispetto all’esecutivo. Hanno indetto uno sciopero generale. I momenti di tensione, insomma, non sono affatto mancati. Eppure ieri mattina, nel post dimissioni di Draghi, il segretario del più grande sindacato italiano ha voluto rimarcare in una nota di essere rispettoso “delle soluzioni che il Parlamento dovrà individuare, ma ribadiamo con forza che la crisi sociale deve essere la priorità che tutti devono avere presente. Non è il momento di indebolire il Paese e bloccare le riforme”. Con una richiesta esplicita: e cioè avere un governo nel pieno della proprie funzioni sin dai prossimi giorni, senza perdere altro tempo. “Perché perdere tempo aggraverebbe la situazione, che rischia di ritorcersi contro i cittadini”, conferma Pedretti al Foglio.

