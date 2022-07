Salvare Draghi. Appello del partito del pil

Salvare Draghi, whatever it takes. La giornata politica di ieri non ha ancora contribuito a diradare la nebbia della crisi di governo: il M5s è diviso tra chi vuole andare alle elezioni e chi le vuole evitare, la Lega è divisa tra chi vuole sfruttare la non fiducia del M5s per andare a votare e chi il voto lo vuole evitare a tal punto da essere disposto a governare anche senza il M5s, il presidente del Consiglio sembra irremovibile rispetto alla sua decisione di mollare tutto ma è descritto come non insensibile alla possibilità che mercoledì il governo possa ritrovare la fiducia dell’attuale maggioranza, i consiglieri del presidente della Repubblica sono consapevoli di quanto sia, così dicono, “difficilissimo” che il capo del governo ci ripensi ma allo stesso tempo confidano sul fatto che nei prossimi giorni possano verificarsi condizioni utili a rimettere il governo Draghi in carreggiata con questa stessa maggioranza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE