Letta sta con Draghi, ma teme la trappola di Conte. E lavora per evitare la crisi

Il sostegno all'ex capo della Bce non è e non sarà in discussione, ma restare soli al governo con la destra è l'uncubo del Nazareno. La riunione d'urgenza dei dem, Orlando studia un compromesso insieme a Palazzo Chigi. I contatti tra il segretario, il premier e il leader del M5s. E Boccia vagheggia le primarie di coalizione