A Milano la sicurezza è diventata un tema di sinistra. Lo scontro tra Sala e Anpi sulla Loggia dei Mercanti

L'ennesimo atto vandalico in uno dei luoghi simbolo della resistenza apre la polemica. Il presidente dei partigiani milanesi Cenati: "Abbiamo chiesto telecamere e illuminazione. Il comune non ha fatto nulla. Ma il sindaco : "Anche l’Anpi ha le sue responsabilità, non hanno mai presentato un progetto"

A Milano la sicurezza è diventato un tema di sinistra, generando un botta e risposta tra Beppe Sala e il presidente dell’Anpi Milano Roberto Cenati. A suscitare il malcontento dell’associazione partigiani sono le condizioni di piazza Mercanti, scorcio medievale a due passi dal Duomo, diventato allo stesso tempo luogo della memoria e del degrado. Da mesi Cenati lamenta il livello di insicurezza che affligge la zona. La piazzetta, sotto i cui portici è conservato il memoriale in ricordo dei ‘caduti milanesi per la libertà’, è un luogo di bivacco per bande di giovani stranieri, oltre che teatro di risse e atti vandalici. L’ultimo in ordine cronologico si è verificato questo fine settimana, quando un gruppo di ignoti ha imbrattato i muri e le scalinate della Loggia dei Mercanti con una serie di scritte. I vandali non hanno risparmiato il memoriale, tanto che sulla stele dedicata a Vittorio Foa (politico e saggista di origine ebraica, uno dei padri fondatori della Repubblica) è stato persino spento un mozzicone di sigaretta.