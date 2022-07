L'invidiabile instabilità del governo Draghi

Beppe Grillo lo chiama giustamente il mago di Oz, il mago a cui non riesce una magia neanche per sbaglio, e anche ieri Giuseppe Conte ha dato prova della sua incredibile abilità: annunciare imminenti sfracelli, minacciare l’uscita dal governo, arrivare a un passo dall’obiettivo salvo poi ripensarci in cambio di un piattino di lenticchie. Il piatto di lenticchie oggi coincide con una qualche concessione che l’ex presidente del Consiglio potrebbe ricevere dal governo sul terreno del reddito di cittadinanza o su quello del Superbonus. Ma il risultato alla fine non cambia: il big bang che era stato annunciato non è stato confermato e il tema dell’uscita del M5s dalla maggioranza di governo è stato, se non evitato, quantomeno posticipato. Il dato interessante su cui vale però la pena riflettere è che lo scenario di un’uscita del M5s dalla maggioranza di governo è apparso essere oggi più che mai un problema difficile da governare più per il M5s che per la maggioranza di governo. E nella mattinata di ieri, nelle ore in cui il M5s sembrava essere sul punto di rompere, è emerso con chiarezza quali benefici avrebbe potuto produrre, all’interno della maggioranza, una rottura del M5s. Benefici per Mario Draghi, che al netto della sua “non disponibilità a governare con un’altra maggioranza” (è quello che ha detto Draghi, chissà se è anche quello che pensa il capo dello stato) avrebbe potuto governare per i prossimi mesi con qualche parlamentare in meno, sì, ma anche con qualche problema in meno da risolvere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE