Di Maio con Beppe Sala? Non ci avrebbe pensato nemmeno Giggino

Le similitudini tra il ministro degli Esteri e il sindaco di Milano sono state sottovalutate. Eppure a guardar bene le affinità ci sono e sono anche parecchie. Ma non ce lo aspettavamo: per svelarle ci voleva un tête à tête

Ammettetelo, avevate sottovalutato le similitudini fra Sala e Di Maio. Eppure. Entrambi ricoprono rilevanti ruoli di responsabilità politica. Soprattutto Di Maio. Entrambi sono colloquialmente noti con un diminutivo che non si sa quanto amino. Soprattutto Di Maio. Entrambi sono al secondo mandato, con tutto quel che ne consegue. Soprattutto Di Maio. Entrambi hanno un legame complicato con il Partito Democratico. Soprattutto Di Maio. Entrambi sono self made man. Soprattutto Di Maio. Entrambi si sono autosospesi da incarichi di rilievo. Soprattutto Di Maio. Entrambi hanno impresso improvvise svolte politiche al proprio destino. Soprattutto Di Maio. Entrambi provengono da una brillante carriera nel settore privato. Soprattutto Di Maio. Entrambi hanno contribuito non poco allo sviluppo economico della nazione. Soprattutto Di Maio. E nessuno, ma proprio nessuno, fino a poco fa avrebbe mai pensato che potessero convergere sugli stessi temi e condividere le stesse idee durante una colazione tête à tête. Tanto meno Di Maio.