Numeri e ruoli di Insieme per il futuro, il nuovo gruppo di Di Maio

Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola eletti capigruppo alla Camera e al Senato. Il ministrod egli esteri: "Basta con sovranismi e populismi", Spadafora, coordinatore politico: il nome Ipf non sarà quello del partito, "solo del gruppo parlamentare"

Mentre il Movimento 5 stelle cerca di metabolizzare l'addio del ministro degli Esteri, alle 14.30 va in scena la prima riunione del neonato gruppo "Insieme per il futuro" (Ipf) guidato da Luigi Di Maio. Sono 62 i grillini che hanno lasciato il partito oggi guidato da Giuseppe Conte per seguire l'ex leader nel suo nuovo progetto politico: 40 sono al primo mandato e 22 al secondo.

Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola sono stati eletti, per acclamazione, capigruppo di Ipf rispettivamente alla Camera e al Senato. Coordinatore politico sarà Vincenzo Spadafora, mentre il coordinatore del manifesto politico Giuseppe L’Abbate.

Ecco il nuovo direttivo alla Camera.

Presidente Iolanda di Stasio;

presidente Vicario Pasquale Maglione;

vicepresidente Maria Luisa Faro;

tesoriere Gianluca Vacca;

3 delegati d'Aula Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto.

"I nostri gruppi parlamentari daranno stabilità al governo", ha detto Di Maio ai parlamentari riuniti a Montecitorio. "Basta con populismi e sovranismi, non è tollerabile l'odio".

Il nome Insieme per il futuro "non lo utilizzeremo per altro che per fare questo gruppo parlamentare. In questo mese ci organizzeremo ma non faremo un partito personale", ha detto l'ex ministro per lo Sport del M5s Vincenzo Spadafora, a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". "Non sarà quello il nome della nostra forza politica", ha aggiunto. E sulle possibili alleanze, ha spiegato che "c'è uno come Beppe Sala con cui ci piacerebbe dialogare".