Il proporzionale è la cartina al tornasole della politica italiana. Colloquio con Enrico Letta

La discussione per superare l'attuale sistema elettorale è la chiave per comprendere cosa non torna nei rapporti tra i partiti. "Quella che abbiamo è la peggiore legge elettorale che vi possa essere. Noi siamo determinati a cambiarla. E per farlo siamo disposti a parlare con tutti", dice il segretario dem

Ciak, si gira. Enrico Letta ci risponde da Aix-en-Provence, dove si trova per un festival dell’economia, e pur sapendo i molti temi importanti che si trovano in questo momento sul tavolo, dall’orrore per l’omicidio di Shinzo Abe alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina fino alle paure per il futuro della crescita italiana, accetta di rispondere sul tema, su quel tema, e dice che sì: “Noi siamo determinati a cambiarla. E per cambiarla siamo disposti a parlare con tutti”.