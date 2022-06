“Passare al proporzionale conviene a tutti. Anche al centrodestra". Parla Violante

“Conviene a tutti, anche al centrodestra: bisogna passare al proporzionale. La legge elettorale maggioritaria non ha garantito stabilità né può garantirla”. Luciano Violante non ha dubbi e indica con chiarezza la strada che, dal suo punto di vista, la politica dovrebbe imboccare per ridare slancio all’intero sistema. A cominciare dai partiti, spesso costretti all’ambiguità da alleanze improprie, fatte per vincere, non per governare: “Perché nell’esperienza italiana si torna troppe volte, in qualche modo, alla instabilità permanente di forze politiche e singoli parlamentari”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE