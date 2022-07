Ciaone populisti. Una pazza chiacchierata con Matteo Renzi

I retroscena di una legislatura, il rapporto con Draghi, la sentenza su Calenda, le confidenze con Macron, l’investitura per Beppe Sala e qualche confessione personale. E poi il futuro: il 5 per cento per cambiare l’Italia. Già, ma come?

Quelli che devono affrontarlo ogni giorno, i suoi parlamentari, i collaboratori del partito, garantiscono che quando fa così è buon segno. Iperattivo, indaffarato, perfino un po’ confusionario: “Se ha mille cose da fare vuol dire che sta sul pezzo, che è tonico”. Sarà. Però stargli dietro è un’impresa. Lo chiami, ti risponde, poi subito ti mette giù: “Ho una telefonata sotto, ti ricontatto io a brevissimo, dieci minuti al massimo”. Passano ore. “E’ che sto per imbarcarmi, ho una giornatina un po’ piena”. Per cui una parte dell’intervista la si finisce a fare con scambio di note vocali (The horror! The horror!); poi messaggi; quindi finalmente, l’indomani, una chiacchierata quasi umana – quasi, perché nel frattempo armeggia col cellulare, riceve file e bozze di emendamenti, li legge, dà responsi. Graziano Delrio, che stava con lui a Palazzo Chigi, racconta che faceva così anche quando era presidente del Consiglio: “Governava il paese, e il Pd, via WhatsApp”. E all’epoca forse doveva sembrare uno scandalo. “Arrivo, arrivo”: quel tweet così unconventional pubblicato mentre il paese intero attendeva il grande annuncio sulla formazione del suo governo, e lui nel frattempo discuteva con Giorgio Napolitano del ministro della Giustizia, è rimasto un po’ un manifesto politico del suo modo di stare al mondo. Che però, ecco, per chi gli sta accanto è confortante: ché in questa ipercinesia apparentemente caotica c’è evidentemente ancora la voglia di essere nell’agone. “E dài. Anche voi con questa storia?”. Matteo Renzi non gradisce. Lui che si ritiene, e forse non del tutto a torto, il più politico dei leader politici in circolazione, costretto a dimostrare che sì, il suo mestiere è ancora questo: il politico, appunto.