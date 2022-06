Draghi al Foglio: "Il populismo si sconfigge con un'azione di governo che risponda ai bisogni"

“Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario”. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda del Foglio, nel corso della conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure contro il caro energia. “Il populismo spesso è insoddisfazione, isolamento, alienazione”, ha detto il premier: "Questi temi si sconfiggono con un’azione di governo che risponda ai bisogni dei cittadini, ai bisogni degli italiani".

Interrogato sulla possibilità che Lega o Cinque stelle possano staccare la spina alla maggioranza, Draghi rassicura: “Non lo so, chiedetelo a loro, però finora mi pare che non ci sia stata nessuna espressione in questo senso”. E poi chiarisce che senza Movimento non ci sarà alcuna nuova maggioranza, ribadendo l’influenza che il partito di Grillo ha avuto sull’azione dell’esecutivo: "Dissi fin dall’inizio che questo governo senza Cinque stelle non sarebbe potuto nascere e questo certamente ha influito moltissimo sulla vocazione del governo. Una vocazione ambientale, una vocazione che avrebbe fatto della transizione ecologica un punto fondamentale della sua azione".