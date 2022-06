Cancelleri si ritira, e il M5s in Sicilia sbanda. Il campo largo è già in crisi (di nervi)

Hanno fatto i capricci per ottenere le primarie di coalizione in Sicilia. Sperimentare forme di resistenza in quello che considerano un loro feudo. E alla fine, i grillini non sapevano chi candidare. Ore e ore di riunione su Zoom, cravatte allentate, fronti imperlate di sudore. Niente. Quaranta teste incapaci di decidere. Al punto che è dovuto intervenire Conte, che in quelle ore era pur sempre preso da questioni un po’ più grandi: Draghi, il governo, le ipotesi di appoggio esterno. Scriviamo e ancora non sappiamo chi sarà l’esponente del M5s che corre alle regionali. Non lo sanno manco loro. Può esistere una giornata che descriva meglio di così lo stato di un partito che caracolla?

