La vittoria di Michele Guerra a Parma, il campo largo "diverso" e l'M5s. Parla Pizzarotti

Prendere Parma dal centrosinistra e con il sessantasei virgola due per cento: sono i numeri del neo sindaco Michele Guerra, quarantenne docente di Cinema ed ex assessore nella giunta di Federico Pizzarotti, ex primo cittadino per due mandati, precursore di tempi nell’addio ai Cinque stelle (se n’è andato dal M5s nel 2016) e motore locale, con il governatore dem Stefano Bonaccini, nella costruzione di un “campo largo” un po’ diverso da quello immaginato dal segretario del Pd Enrico Letta. Pizzarotti, infatti, che con Guerra, parole sue, è come avesse vinto tre volte e che ora, come dice al Foglio, è più contento che se avesse vinto lui in persona, ha costruito a Parma una figura geometrica a cui si guarda anche da Roma: il Pd che vince non da solo, anzi, e non con i Cinque stelle, “ma recuperando una parte della sinistra delusa”, dice Pizzarotti, “e con l’appoggio dei civici, dei riformisti moderati e delle forze che rappresentano l’evoluzione di quella che era la rivoluzione a Cinque stelle”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE