Elezioni comunali, ecco i risultati dei ballottaggi

Urne chiuse, comincia subito lo spoglio. Guerra nuovo sindaco di Parma, il centrosinistra avanti anche a Cuneo, Catanzaro, Alessandria, Piacenza. A Verona in vantaggio Tommasi. Affluenza in calo

A due settimane dalle elezioni amministrative del 12 giugno scorso, i comuni sono tornati al voto domenica 26 per i ballottaggi che hanno deciso chi saranno i sindaci in decine di città italiane. Verona, Parma e Catanzaro erano gli osservati speciali ma si è votato anche in altri 10 capoluoghi: Lucca, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, Cuneo, Monza, Como, Gorizia, Barletta. I primi risultati, poi confermati, indicano la vittoria del centro sinistra quasi ovunque. Al Nazareno si profila una "grande vittoria per il Pd e il centrosinistra", come ha scritto Enrico Letta sui social. I dem, vedono la vittoria a Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza, Cuneo, Alessandria, Carrara.

Oggi vinciamo bene e in modo convincente. Alla fine paga la serietà e la responsabilità. Il PD vince i #ballottaggi delle #amministrative2022 soprattutto per questo, perché la politica deve dare ai cittadini affidabilità e linearità. Grazie a tutti! https://t.co/87bgtWlMhP pic.twitter.com/yCflMbzOjv — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 26, 2022

Affluenza

Con il 32,03 per cento dei votanti (il 12 giugno alla stessa ora erano stati il 37,49 per cento), la sfida di Verona tra Damiano Tommasi (centrosinistra) e il sindaco uscente Federico Sboarina (sostenuto da Lega e FdI) è l'unica a "tenere" in parte il calo delle affluenze ai ballottaggi nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario (altri 6 sono di quelle speciali). In tutto oltre 2 milioni gli italiani chiamati al voto, ma oltre due su tre non sono andati alle urne. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza alle ore 19 è del 29,44 per cento, in calo rispetto al 38,46 del primo turno.

I risultati

L'Emilia va a sinistra. A Piacenza, il primo comune a chiudere lo spoglio, con il 53,5 per cento dei voti la candidata del centro sinistra Katia Tarasconi è la nuova sindaca. A Parma l'assessore uscente e candidato del centrosinistra, Michele Guerra, ha il 66,2 per cento dei voti, doppia l'ex sindaco Pietro Vignali, che ha il 33,8 per cento.

Risultato storico a Verona, con Damiano Tommasi che prende il 53,4 per cento delle preferenze, contro il 46,6 per cento del sindaco uscente di Sboarina.

Anche a Catanzaro il centro destra è sconfitto: Nicola Fiorita con il 58,2 per cento dei voti sarà il nuovo sindaco. Vince su Valerio Donato che prende il 41,8 per cento.

A Monza, Pilotto (centro sinistra) al 50,7 e Allevi al 49,3.

Ad Alessandria guiderà il comune Giorgio Angelo Abonante (Pd, M5s e altre liste di sinistra) che conquista il comune con il 54,4 per cento delle preferenze, così come a Cuneo Patrizia Manassero doppia, quasi, 63,3 a 36,7 per cento, il candidato di centro destra Franco Civallero.

Le vittorie del centro destra

A Lucca il candidato di centro destra Mario Pardini vince (50,1) su Francesco Raspini. Secondo i dati del Viminale, a Barletta il candidato sindaco del centro destra Cosimo Cannito vince su Santa Scommegna. Riccardo Mastrangelo (centro destra) in vantaggio a Frosinone. Lo stesso a Gorizia: Ziberna vince con il 52,2 su Fasiolo.

A Como il civico Alessandro Rapinese con il 55,4 vince sulla candidata di centro sinistra Barbara Minghetti. Così a Viterbo: la civica Frontini supera Troncarelli 64,6 a 35,4.