Il polo riformista ora deve coinvolgere anche Di Maio, dice Migliore (Iv)

“Io non parlo per conto di Renzi ma il mio pensiero è chiaro: Iv dovrebbe aprirsi a Di Maio, il tempo del risentimento è finito”, sgancia la bomba (o bombetta, che dir si voglia) il deputato renziano Gennaro Migliore, presidente dell’Assemblea parlamentare per il Mediterraneo. La scissione dimaiana, con la nascita di “Insieme per il futuro”, non lo ha colto di sorpresa: “Me lo aspettavo, era inevitabile che il ministro degli Esteri prendesse atto di non essere più in sintonia con le posizioni del M5s guidato da Giuseppe Conte. Le ambiguità dell’ex premier erano diventate insostenibili, destinate a incrinare la stabilità del governo Draghi e a mettere in discussione la collocazione internazionale del nostro paese”.

