Un dialogo sulla necessità dei concorsi pubblici

Producono a volte favoritismi, imbrogli e discriminazioni, e qualcuno per questo vorrebbe abbandonarli del tutto. Basterebbe invece riformarne i meccanismi. Come scegliere il personale pubblico

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 21 novembre 2006, intitolato “L’ipocrisia del concorso”, Pietro Ichino suggeriva di abbandonare i concorsi e attivare un sistema di controllo rigoroso dei risultati. Il Foglio del 1° giugno di quest’anno titolava un articolo “Il reato è il concorso”; vi si proponevano, per il reclutamento del personale universitario, chiamate dirette e responsabilità del corpo che seleziona, verificate in base ai risultati: che i massimi esperti del settore esprimano un giudizio sulle qualità del ricercatore; chi sbaglia perde la sua credibilità. Sentiamo l’opinione di un illuminista, che vuole conservare i concorsi, e di un riformista, che invece vuol cambiare meccanismi di reclutamento.