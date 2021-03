La buona burocrazia

Le perdite (almeno il 33 per cento) verranno calcolate sulla base del fatturato annuale (2020 su 2019). Previsti cinque scaglioni: da 100 mila euro fino a 10 milioni. Venerdì il provvedimento va in Cdm: il cantiere aperto al Mef, le decisioni diffili per Orlando. I motivi di un ritardo. E c'è l'incognita del nuovo scostamento