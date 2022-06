Sicilia, per le regionali nasce il ticket De Luca - Giarrusso

"Cominciate a tremare". Parola di ticket: Cateno De Luca - Dino Giarrusso. L'ex sindaco di Messina, che ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale per le regionali siciliane d'autunno, ha annunciato ieri che in caso di vittoria l'europarlamentare appena uscito dal M5s sarà il suo vice. Confermando una voce che si stava alimentando da settimane, visto che dopo aver abbandonato i Cinque stelle Giarrusso già in più occasioni si era speso in endorsement nei confronti di De Luca.

Così il sodalizio politico è diventato realtà. E non è finita qui: perché entro la prossima settimana dovrebbe essere annunciato anche il nome del nuovo partito a trazione meridionale che Giarrusso avrebbe in mente di costituire per raccogliere il bagno di sangue elettorale dei Cinque stelle. "Sarà un forza nazionale, meridionalista ma federativa, dunque non 'scontro' sud/nord ma al contrario reale collaborazione: se il sud cresce è il nord il primo a giovarsene", ci ha spiegato lo stesso eurodeputato.

Per i grilli sarà però sicuramente un bel grattacapo. almeno in Sicilia, visto che anche alle ultime elezioni amministrative lì sono andati molto male, nonostante fosse una loro storica roccaforte. Adesso hanno un competitor in più. e per di più ex.