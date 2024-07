Il post Toti della destra. Alle elezioni d'autunno in Liguria ora pensa al modello Emilia: “Puntiamo su un civico”

Dopo le dimissioni del presidente uscente, la coalizione è alla ricerca del candidaro da proporre per il ritorno alle urne. Rixi si sfila. E si fa sempre più calda l'ipotesi di un esterno rispetto ai partiti

No, a scanso di clamorosi ripensamenti non sarà il leghista Edoardo Rixi il prossimo candidato del centrodestra in Liguria alle elezioni in autunno. A escludere di voler correre per il post Toti ci ha pensato lo stesso viceministro alle Infrastrutture. E non da ieri. Per questo, nell’incertezza in cui brancola la coalizione uscita frastornata dalla vicenda dell’ex presidente, si deve partire dal dato di fatto che, con ogni probabilità, vista anche la caduta del sistema totiano, alle prossime elezioni il centrodestra andrà alla ricerca di una figura esterna ai partiti. E’ quello che chiede, per esempio, l’ex ministro e sindaco di Imperia Claudio Scajola: “Non possiamo affrontare le elezioni con lo schema classico. Dobbiamo aprire alle civiche, che soprattutto qui in Liguria sono forti”, dice al Foglio. Ribadendo come le dimissioni di Toti siano “l’epilogo di una vicenda ingiusta”.

Allo stesso modo sembra pensarla il coordinatore regionale di Forza Italia, l’ex sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: “L’obiettivo è aprire al centro, a una figura che possa, chissà, piacere anche a sinistra. Tenendo fede ai nostri temi, che sono quelli della famiglia Berlusconi”. Tra i nomi che circolano ci sono quelli del rettore dell’Università di Genova Federico Delfino. E del presidente dell’Ordine dei medici della Liguria Alessandro Bonsignore. Ma anche se la coalizione ha iniziato a intavolare il discorso prima ancora delle dimissioni di Toti, la decisione finale spetterà comunque a Meloni, Salvini e Tajani. Che oggi, a margine del Consiglio dei ministri in cui s’è approvato il nuovo ddl Concorrenza, hanno solo commentato la vicenda ligure ma senza aprire il dossier con tanto di crono programma e curricula.

Un incontro potrebbe esserci già settimana prossima. Anche se, come dice il responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, “i contatti tra i tre sono praticamente continui”. Che si arrivi anche in Liguria a un nome come quello dell’Emilia-Romagna, dov’è stata candidata la rettrice Elena Ugolini, insomma, è lo scenario attualmente più caldo.