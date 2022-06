Chi sarà, dal punto di vista della sinistra, il volto buono dei 5 stelle di domani? 

Non c’è partito avversario così avverso in cui la sinistra non sia capace di trovare almeno un volto buono, prima o poi. Un volto buono c’è sempre, fateci caso. Il volto buono della Lega, per esempio, è come tutti sanno Giancarlo Giorgetti. Lo è da talmente tanto tempo che di recente il ruolo ha cominciato a essere insidiato da Massimiliano Fedriga. Perché è un lavoro usurante, una posizione esposta a un fortissimo logoramento, una parte difficile – quella del cattivo che a metà del film improvvisamente diventa buono, o si capisce che in realtà lo è sempre stato – una parte che richiede a chi la interpreti una doppia fatica, per risultare credibile in entrambe le vesti e in tutti i contesti: come la voce rude dei padroncini del nord e come l’insigne statista chiamato a elaborare progetti di riforma costituzionale nei più alti consessi.

