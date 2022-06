M5s, guerra Di Maio-Conte tra scissioni e terzo mandato. E Letta ora è in ansia

“Sarà un’escalation”. Luigi Di Maio ce l’ha con Giuseppe Conte. Le bordate di ieri sul capo politico del M5s non sono state che un debutto, assicura il ministro degli Esteri. Così per i taccuini golosi che oggi lo seguiranno prima allo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia e poi nella sede dei commercialisti di Aversa si prevedono scorpacciate di titoli. Di Maio contro Conte, Conte contro Di Maio. Si andrà avanti così fino a fine mese. Riassunto della puntata di ieri: alle 12 il ministro degli Esteri è tornato sul luogo del delitto. Ha dato appuntamento ai cronisti in Piazza del Parlamento 24, dove la sera della rielezione del capo dello Stato disse che il capo del M5s non aveva dimostrato di essere un leader. Era il 29 gennaio. Ieri, dopo mesi di tregua dovuti allo scoppio della guerra, rieccolo qui, Di Maio. Quattro minuti di dichiarazioni. Al suo fianco il portavoce Giuseppe Marici, senza parlamentari fedeli, come l’altra volta. Sventagliata di accuse a Conte: “Basta inseguire Salvini sulla guerra; basta mettere in discussione la nostra posizione atlantista; basta attaccare il governo un giorno sì e l’altro pure; manca democrazia interna; alle amministrative siamo andati male come non mai perché i nostri elettori sono disorientati; il capo è autoreferenziale”. Conte, prima di partire per la festa di Repubblica a Bologna da dove picchierà come un fabbro, dice che “Di Maio dice stupidaggini, è nervoso per la storia del secondo mandato”.

