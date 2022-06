A riveder le Grotte: la sconfitta elettorale del M5s è nei piccoli particolari

È dai piccoli particolari che si vede una sconfitta elettorale. Per analizzare quella del M5s bisogna andare a Castellana Grotte, 20 mila abitanti in provincia di Bari. Qui alle scorse politiche il M5s aveva trionfato. Era stata eletta senatrice con un plebiscito all’uninominale Patty L’Abbate, una militante ecologista che avanzava proposte singolari per la mobilità come il “caccabus”, un autobus alimentato da escrementi canini: prese il 40 per cento dei voti doppiando il centrodestra e il centrosinistra. Ebbene, per le elezioni comunali il M5s si è presentato con una lista più ampia del proprio partito, in alleanza con il mondo ambientalista, chiamata Movimento Ecologia Integrale, il cui capolista era il marito della senatrice Patty L’Abbate.

