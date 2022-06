Elezioni amministrative 2022, i risultati e lo spoglio in diretta

Inizia lo scrutinio in oltre 900 comuni italiani. A Verona la destra divisa tra Sboarina e Tosi si contende il ballottaggio con Tommasi, a Genova è in testa Bucci. Palermo va verso la vittoria di Lagalla al primo turno. Parma potrebbe tornare al centrosinistra dopo 25 anni

Sarà chiaro entro sera il risultato delle elezioni amministrative che nella giornata di ieri hanno coinvolto oltre 900 comuni italiani. Di questi, sono 142 quelli che contano più di 15mila abitanti, mentre sono 26 i capoluoghi di provincia coinvolti: 20 attualmente guidati dal centrodestra e solo sei con un sindaco uscente di centrosinistra.

Conte: “Non ci sono giustificazioni rispetto a questi dati. Ma niente ripercussioni con il Pd"

L'ex premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'esito delle amministrative: “Il Movimento 5 stelle non riesce a stare sui territori", ha detto ai giornalisti. “I dati che emergono seppur parzialmente, sono dati che non possono soddisfare il M5s”, ha continuato; “Non possiamo neppure ricercare delle giustificazioni di comodo rispetto a questi dati.” Conte ha commentato anche le ripercussioni delle amministrative sul rapporto M5s e Pd, osservando che “non ho mai parlato di alleanza strategica con i democratici ma di dialogo costante perchè non voglio forzare. Bisogna darsi dei tempi, delle tappe.”

Al primo turno al centrodestra anche L'Aquila. Al ballottaggio Parma, Catanzaro e Verona

Al terzo giro di proiezioni Opinio i risultati si mantengono stabili senza nessun capovolgimento.

A Catanzaro continuano gli spogli, con in testa Donato (cdx senza FdI) con il 43,8 per cento, seguito da Fiorita (csx + M5s) al 31,3 per cento. Stessa cosa a L'Aquila dove il centrodestra vince con Pierluigi Biondi al 51,6 per cento, mentre il margine tra Americo Di Benedetto, candidato del centro e Stefania Pezzopane (centrosinistra e Movimento 5 stelle) rimane invariato, con il primo al 23,8 per cento e il secondo al 23,2 per cento.



A Parma Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra, rimane al timone con il 45,5 per cento, staccando Pietro Vignali del centrodestra (senza FdI) al 21,5 per cento. A Verona si va verso il ballottaggio: i dati Opinio dicono che Tommasi (csx) al 39,0 per cento dovrà vedersela con Sboarina (cdx senza FI) al 30,5 per cento. Il terzo candidato ed ex sindaco Flavio Tosi (FI e liste civiche) acquisisce punti e arriva al 26,5 per cento. A Genova è stato riconfermato il sindaco uscente Marco Bucci, con il centrodestra e il 55 per cento.

A Palermo si consolidano le preferenze accordate a Roberto Lagalla (47,6 per cento), candidato del centrodestra, che passa così al primo turno staccando Miceli (centrosinistra e Movimento 5 stelle) che si ferma al 28,4 per cento e Ferrandelli, di centro, con il 14,8 per cento.

Padova, Genova, Palermo vanno al centrodestra al primo turno. Le proiezioni Swg

A Padova vince al primo turno Sergio Giordani (csx) con il 59,3 per cento, dice la seconda proiezione di Swg. Dietro di lui Peghin del centrodestra con il 31,1 per cento. Anche Genova conferma il suo sindaco al primo turno, con la rielezione di Marco Bucci con il 54,4 per cento dei voti. Dietro di lui Ariel Dellostrologo (centrosinistra) con il 38,7 per cento. A Palermo il centrodestra vince con Lagalla al 45,7 per cento (in Sicilia la soglia di elezione al primo turno al 40 per cento). Il candidato di centrosinistra, Miceli, si ferma al 27,4 per cento.



Verona (Swg): Sboarina al ballottaggio con Tommasi

Il centrosinistra di Damiano Tommasi continua la sua corsa con il 41,4 per cento: la seconda proiezione di Swg vede al primo posto Tommasi, seguito dal candidato del centrodestra Federico Sboarina (30,40 per cento) e appena dopo Flavio Tosi, delle liste civiche e FI, con il 24 per cento.

Salvini: “Il centrodestra unito vince, diviso no. Referendum? Con questo quorum non passerà mai nulla”

“Il centrodestra unito vince, diviso no”. Matteo Salvini interviene nel corso degli scrutini delle amministrative al termine del primo giro di proiezioni, che danno Palermo, Genova e L'Aquila ai candidati della coalizione unita già al primo turno. La conferenza stampa arriva a margine del Consiglio federale, convocato dal leader della Lega nel primo pomeriggio. Intanto la lista Fratelli d'Italia è in vantaggio sulla Lega a Verona e Parma.

"Ho ringraziato Calderoli, Crippa e chi ha dato vita ai comitati", ha aggiunto Salvini a proposito dei referendum sulla giustizia che non hanno raggiunto il quorum. "Se c'è questo distacco anche per eleggere il sindaco, che è la persona più vicina agli elettori, con un quorum così nessun referendum passerà mai", ha detto.

Infine, un commento sul risultato del partito, superato in alcune città da Fratelli d'Italia. "La competizione per me è con il centrosinistra. Possiamo essere davanti a Fdi o dietro in alcuni comuni. Ma se vince il centrodestra vince tutto il centrodestra".

Catanzaro (Swg): avanti Valerio Donato (cdx senza FdI) con il 44,1 per cento

Secondo Swg per La7, Valerio Donato (cdx senza FdI) è al 44,1 per cento, seguito da Fiorita (Pd e M5s) al 30,4 per cento. La candidata di Fratelli d'Italia, Wanda Ferri è al 10,9 per cento, poco dopo Talerico (centro) 12,8 per cento.

Catanzaro (Opinio): Valerio Donato primo con il 44,1 per cento

Nel comune calabro, secondo i sondaggi di Opinio, sarebbe in vantaggio il candidato di centrodestra Valerio Donato, che fino a qualche settimana fa apparteneva al Partito Democratico, con il 44,1 per cento. Probabilmente andrà al ballottaggio con Nicola Fiorita, il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, dato al 30,4 per cento.

L'Aquila (Swg): avanti il centrodestra con Biondi al 51,3 per cento

Secondo le prime proiezioni di Swg per La7 il candidato di centrodestra Biondi è il primo con il 51,3 per cento. Segue Di Benedetto (centro) con il 23,9 per cento e infine la candidata di Pd e M5s Pezzopane, con il 23,5 per cento.

L'Aquila (Opinio): Biondi al 51,3 per cento

Secondo i primi sondaggi di Opinio per Rai, il candidato di centrodestra Biondi è il primo con il 51,3 per cento. Seguono Americo di Benedetto, dei moderati, con il 23,9 per cento molto vicino a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23,5 per cento.

Palermo (Swg): Lagalla (centrodestra) al 45 per cento

Roberto Lagalla, candidato a Palermo per il centrodestra, è dato al 45 per cento, secondo la prima proiezione realizzata da Swg. Seguono Franco Miceli (sostenuto da Pd e M5s) con il 28,3 per cento e Fabrizio Ferrandelli (Azione e liste civiche) con il 14,6 per cento.

Palermo (Opinio): Lagalla al 44,6 per cento

La prima proiezione di Opinio su Palermo dà in vantaggio Roberto Lagalla, candidato di centrodestra, al 44,6 per cento. Sarebbe così rieletto sindaco al primo turno (in Sicilia la soglia di elezione al primo turno al 40 per cento). Il candidato di centrosinistra, Franco Miceli, è dato al 28,7 per cento, mentre il candidato centrista Fabrizio Ferrandelli è dato al 14,8 per cento.



Padova (Swg): Giordani (centrosinistra) al 58,40 per cento

Il sindaco uscente Sergio Giordani è dato al 58,40 per cento, secondo la prima proiezione realizzata da Swg per Padova. Francesco Peghin sostenuto dal centrodestra si ferma al 31,20 per cento.

Genova (Swg): Bucci passa al primo turno

Secondo le prime proiezioni di Swg per la7 (copertura del 5 per cento) il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dalla coalizione unita del centrodestra, sarebbe rieletto già al primo turno con il 55,9 per cento. Il candidato sostenuto dalla colazione di centrosinistra, che comprende anche Pd e M5s, Ariel Dello Strologo, secondo la stessa proiezione raccoglierebbe il 35,80 per cento.

Genova (Opinio): Marco Bucci rieletto sindaco

Il candidato del centrodestra e sindaco uscente di Genova Marco Bucci passa il primo turno con il 54,1 per cento dei voti, secondo quanto riportato da Opinio. Dietro di lui Ariel Dello Strologo, sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle con il 38,4 per cento.

Verona (Swg): Tommasi avanti (40,9 per cento). Sboarina verso il ballottaggio (28,4 per cento)

Damiano Tommasi è accreditato del 40,9 per cento dei consensi alle amministrative della città scaligera. Almeno stando alla prima proiezione realizzata dal consorzio Opinio per la Rai (su una copertura del 5 per cento del campione). Al ballottaggio ci andrebbe come secondo il sindaco uscente Federico Sboarina, dato al 28,4 per cento. Terzo l'ex primo cittadino Flavio Tosi (al 25,8 per cento). Secondo Swg, invece, che ha realizzato delle proiezioni per lo speciale del Tg La7, Tommasi è al 41,5 per cento, Sboarina al 30,5 per cento e Tosi al 23,9 per cento.

Verona (Opinio): Damiano Tommasi (csx e M5s) al 40,9 per cento

I primi dati realizzati da Opinio per Rai, vedono Damiano Tommasi al 40,9 per cento; seguono Federico Sboarina, candidato di Fratelli d'Italia e Lega al 28, 4 per cento e Flavio Tosi, candidato di Forza Italia al 25,8 per cento.

Parma (Opinio): il centrosinistra avanti con Michele Guerra al 45,6 per cento

Secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Parma (copertura del campione 5 per cento) è avanti il candidato Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti, al 45,6 per cento, mentre il candidato di centrodestra Pietro Vignali è al 23,1 per cento, il candidato Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione Parma) è al 10,6 per cento, il candidato Priamo Bocchi (FdI) è al 7,7 per cento. Altri candidati sono al 13 per cento.

Parma (Swg): Michele Guerra al 44,9 per cento

Alle elezioni comunali di Parma è in testa Michele Guerra (centrosinistra) con il 44,9 per cento, seguito da Pietro Vignali (centrodestra) con il 20,3 per cento. E' quanto emerge dalla prima proiezione di Swg per La7. Seguono Dario Costi (centro) con il 13,6 per cento, Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia) con il 7,3 per cento e altri candidati con il 13,9 per cento. La copertura del campione è del 7 per cento.

Iniziato lo spoglio delle schede delle elezioni comunali

Nei seggi è iniziato puntuale alle 14 lo spoglio delle schede delle elezioni comunali. Alle ore 15 arriveranno le prime proiezioni.

