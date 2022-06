Il romanzone di mafia e della legge Severino

Esiste un rapporto diretto tra le elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia in programma domenica? A parte il quorum, no. Nemmeno a Palermo, città che “può fare a meno dei grandi narratori perché la cronaca è sufficientemente romanzesca di suo”, per stare a un melodrammatico incipit sulla Stampa. Eppure proprio nella romanzesca Palermo il legame si prova a costruirlo, battendo il tamburello. La danza è presto detta: c’è un rapporto tra i revenant della mafia e una (improbabile) abolizione referendaria della legge Severino. Come le profezie che si autoavverano, è stato arrestato un pesce piccolo, il candidato di Forza Italia Pietro Polizzi, per presunto “scambio elettorale politico mafioso”. Polizzi sostiene il candidato di centrodestra Roberto Lagalla, e tanto basta al romanzo: la profezia già avverata dal ritorno di Totò Cuffaro e Marcello dell’Utri sulla scena politica.

