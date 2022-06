I referendum sulla giustizia rischiano di affossare la leadership di Salvini. Parla Panarari

Anche i referendum sulla giustizia di domenica, così come le elezioni amministrative, costituiranno un banco di prova fondamentale nella sfida tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la leadership nel centrodestra. Il fatto che tutti i sondaggi prevedano il mancato raggiungimento del quorum dei quesiti referendari promossi dalla Lega (con il Partito radicale) sembra già prefigurare una sconfitta per Salvini, convinto fino all’estate scorsa di riuscire a cavalcare il sentimento anti-magistrati che scorreva nell’opinione pubblica. “Salvini era alla ricerca di un’occasione per cercare di invertire la tendenza negativa rispetto a Giorgia Meloni”, afferma il politologo Massimiliano Panarari, docente di Sociologia della comunicazione all’università Mercatorum di Roma. “I referendum hanno rappresentato per lui un tentativo di riposizionare la sua leadership all’interno del destra-centro in un momento in cui si trovava in una forma di appannamento strategico. Il problema è che questa difficoltà a toccare palla viene da lontano e non è stato affatto risolta dal referendum”.

