Il procuratore di Trieste spaccia fake news sui referendum sulla giustizia

Se passasse il quesito “questi arresti non si potrebbero più fare”, ha detto il procuratore Antonio De Nicolo dopo una maxi operazione antidroga. Una falsità, come notato da Magi (+Europa)

E’ legittimo, come fanno alcuni esperti in materia, interrogarsi sugli effetti dell'approvazione del secondo quesito del referendum sulla giustizia (quello sulla limitazione delle misure cautelari). Ciò che appare però del tutto inopportuno, e anche falso nel suo contenuto, è quanto sostenuto dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, in seguito alla maxi-operazione antidroga eseguita martedì.