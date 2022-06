"Nell'attesa che l'Anm venga sciolta, è bene votare sì ai referendum” Parla il giudice d'Ambrosio

“Nell’attesa che l’Anm venga sciolta, è bene votare sì ai referendum sulla giustizia”, parla così al Foglio Corrado d’Ambrosio, giudice civile al Tribunale di Salerno, mai iscritto ad alcuna corrente e convinto assertore dello scioglimento del sindacato delle toghe. “I referendum del 12 giugno saranno un’occasione utile per mandare un segnale di cambiamento anche se le chance di successo sono obiettivamente limitate”. I promotori, Lega e Radicali, ci credono. “Ma il raggiungimento del quorum è fuori portata, soprattutto in un paese dove manca un’adeguata campagna di sensibilizzazione da parte della stampa e, in generale, dei mezzi di informazione. Si parla di tutto fuorché dei temi referendari. Il nostro è un paese senza memoria dove è assai facile lamentarsi di ciò che non va e lanciare strali contro le inefficienze del sistema, salvo poi, quando c’è da mettersi in gioco, dileguarsi nel nulla”.

