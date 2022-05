Sfatare un tabù: l'eredità di Draghi

Dove porta la politica dei distinguo? Quanto è in pericolo il governo? Cosa può fare Draghi per combattere l’inazione? Oltre la guerra c’è di più. Perché la sfida del futuro si chiama campo magnetico, non campo largo

La goffa politica dei distinguo, portata avanti nelle ultime settimane dai due leader maggiormente desiderosi di far sapere ai propri elettori quanto il governo di cui fanno parte faccia cose che loro non condividono, costringe gli osservatori meno sprovveduti a porsi una domanda complicata che ci avvicina inesorabilmente a una battaglia destinata a catturare l’attenzione di un pezzo non irrilevante della maggioranza italiana. La battaglia in questione riguarda due domande collegate l’una all’altra. Primo. Che cosa può fare Draghi in una fase politica in cui, attorno a lui, inizieranno a cadere alcuni birilli? Secondo. Che cosa può fare la politica, nei prossimi mesi, per evitare di ripetere con Draghi ciò che, nel 2013, i partiti che sostennero la maggioranza guidata da Monti fecero con l’ex presidente del Consiglio, ovverosia presentarsi di fronte agli elettori facendo finta di non aver mai sostenuto il governo che stavano sostenendo?