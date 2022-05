Da Erdogan alla Casellati. Tutte le manovre di Salvini e Tajani per sabotare la Concorrenza

A un certo punto è saltata fuori perfino la mozione Erdogan. “Se la Turchia pone il veto sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, perché non chiediamo a Draghi di fare altrettanto? O l’Europa ci esime dall’applicazione della Bolkestein, oppure anche noi ci mettiamo di traverso”. La proposta è arrivata davvero, tra le molte più o meno scombiccherate, ad animare la discussione dei vertici di Lega e Forza Italia. Che giovedì sera, non appena il premier suonava la fine della ricreazione – una ricreazione che dura da luglio 2021 – sulla Concorrenza, pensavano già a come mandare in fumo la trattativa. Matteo Salvini s’era già messo al telefono. Aveva chiamato il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, s’era scritto con Antonio Tajani. “Come possiamo fare?”.

