Emiliano (non iscritto Pd) sfida i parlamentari dem e dà appuntamento al congresso regionale

“Il prossimo congresso regionale del Pd può essere una conta di tessere? O deve essere il luogo per decidere sul futuro della Regione Puglia o di Bari? Ci vuole un congresso che restituisca una visione, e che decida chi saranno i nostri parlamentari. Quest’ultimi non possono essere quelli che sgallettano sui giornali, senza avere un voto. Devono essere persone rappresentative di un progetto”. Michele Emiliano, governatore della Puglia e non iscritto al Pd, ha bombardato così i parlamentari dem che criticano la sua linea politica (fondata su una sintesi che unisce la sinistra radicale agli ex berlusconiani e al sindaco di Nardò Pippi Mellone) rimandando la resa dei conti al congresso regionale che ci sarà in estate, già oggetto di ricorsi che hanno portato prima a una serie di rinvii e poi alla nomina di Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti locali, come commissario ad acta per la consultazione.

