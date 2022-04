Emiliano fa della Puglia il Donbas del Pd, Letta ha un problema

A Bari c'è tutta la spaccatura che si respira tra la segreteria nazionale dem e le sue articolazioni territoriali. E i tentativi di coalizione extra-large del presidente di regione non aiutano

Bari – Si litiga in Puglia, nel Pd, e si prova a far pace con un vassoio di panzerotti e focaccia e una inedita diarchia tra centralismo e localismo. Ma le distanze restano. Le scintille che brillano a Bari sono infatti la proiezione della dialettica tra il Nazareno e i territori: da un lato c’è la linea nazionale – proposta da Enrico Letta e declinata da Francesco Boccia, responsabile nazionale degli Enti locali – per un centrosinistra tradizionale fondato sui dem alleati di 5S e sinistre, e dall’altro c’è l’autonomismo irregolare della “coalizione dei pugliesi”.