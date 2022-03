Caos nel Pd pugliese. Letta nomina Boccia commissario. Ma Emiliano fa già di testa sua

Il Pd Puglia riparte con la nomina di Francesco Boccia come commissario ad acta per il congresso regionale e per le amministrative, ma l’establishment territoriale - nonostante il plauso al segretario Enrico Letta e allo stesso deputato di Bisceglie - ipotizza una cogestione del partito con la permanenza del segretario regionale uscente, Marco Lacarra (lo stesso che aveva dato la disponibilità a dimettersi al leader nazionale qualche giorno fa, al fine di facilitare la transizione). Un mix tra una commedia di Luigi Pirandello e il musical “Tutti insieme appassionatamente”. Fino ai prossimi sviluppi.

