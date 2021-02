In morte di Franco Cassano, intellettuale gentile della primavera pugliese

Osservatore della sinistra, ex parlamentare del Pd. Demiurgo del civismo barese, era entrato in Parlamento nel 2013, nel momento dello shock grillino

Sulla sua regione rifletteva con precisione da entomologo: “La Puglia si sente più dinamica e ha cercato di leggere se stessa come protagonista anche in polemica con la tradizione delle grandi capitali meridionali, Palermo e soprattutto Napoli”

Roma. Succedeva a volte che un direttore proponesse di fare un pezzo sulla sinistra e il Sud o su qualche duello interno alla sinistra nella Puglia felix da un lato (vedi primavere pugliesi politiche, turistiche e cinematografiche) e infelix dall'altro (vedi caso Ilva). E succedeva che dall'agenda, puntualmente, si estraesse il nome magico del professor Franco Cassano, sociologo barese e ex parlamentare Pd, che oggi, a 78 anni, si è spento. “Scrivi un messaggio, risponde con calma ma risponde”, aveva consigliato la collega che lo conosceva da tempo come intellettuale gentile, oltreché come il sociologo che, con Biagio De Giovanni e Beppe Vacca, aveva animato la cosiddetta “école barisienne”. E dopo aver fatto da demiurgo alla stagione del civismo pugliese –nel 2003 aveva fondato l'associazione “Città Plurale” con altri accademici e pensatori – che poi avrebbe portato al successo Nichi Vendola (come governatore della Puglia) e Michele Emiliano come sindaco di Bari, nel saggio “L'umiltà del male”, uscito nel 2011, aveva rovesciato lo specchio in cui si guardano le elite: dovete esserci, scriveva Cassano, ma confrontarvi con l'imperfezione della maggioranza per combattere lì, nel “territorio incerto” dove il male si traveste di volta in volta sotto diverse spoglie.

E oggi che il male e il bene politico, a seconda dei punti di vista, hanno dovuto fare un balzo e un triplo salto carpiato nella cosiddetta “era Draghi”, viene in mente il Cassano che, riflettendo sulle conseguenze dell'epoca Monti sull'assetto italiano, legava lo specchio rovesciato delle elite all'avvitamento della sinistra: “E’ come se la sinistra venisse percepita compagna non dei deboli ma delle 'élite globali' che non sanno ancora come rispondere in modo adeguato alle richieste che arrivano dal basso”, diceva. “E a complicare il quadro si aggiungono le spinte centrifughe successive al crollo dei due blocchi sovietico-americano”.

Cassano era entrato in Parlamento nel febbraio del 2013: “Il risultato elettorale è stato uno shock”, ricordava, “si è scoperto che il centrosinistra non era stato in grado di intercettare del tutto tensione e malcontento sociale, e che Beppe Grillo raggiungeva il 25 per cento, in un paesaggio politico imprevisto, diviso in tre tronconi. Seguivano mesi duri: difficoltà di formare il governo, elezione tormentata del presidente della Repubblica, tentativi di agganciare i grillini, sconfitta politica di Bersani. Ci si domandava che cosa potesse aver determinato una simile risposta nell’elettorato. In parte si rispondeva: abbiamo pagato l’appoggio a Mario Monti. Ma la risposta non era esaustiva”.

Su Renzi, che non aveva mai votato alle primarie, Cassano ragionava con una punta di rammarico da occasione persa: “Fino alle Europee del 2014”, diceva, “la parola d’ordine ‘rottamazione’ ha funzionato. Poi è diventata inefficace, mostrando quelli che a mio avviso sono i due limiti del renzismo: la preminenza assoluta del leader e la difficoltà di azione di un gruppo dirigente vissuto come arrogante. C’è poi un problema di percezione. Renzi è considerato come l’usurpatore, il barbaro contro cui insorgere per riflesso identitario. Ma questo livello di discussione interna, non di qualità, ha innescato una spirale negativa, con effetto finale di profezia che si autoadempie: più consideri il Pd partito di Renzi – e per questo ne esci – più il Pd diventa partito di Renzi”.

Oggi lo piangono e rimpiangono da Pd (Nicola Zingaretti in testa) e da Italia Viva (l'ex ministra Teresa Bellanova). E lo ricorda con affetto la sua Puglia – che Cassano osservava con l'occhio dell'entomologo. Una volta lo si chiamò per chiedere lumi su qualche complessa vicenda politico-giudiziaria locale e sulla “vitalità” della regione. E lui aveva risposto: “La Puglia si sente più dinamica”, “e ha cercato di leggere se stessa come protagonista anche in polemica con la tradizione delle grandi capitali meridionali, Palermo e soprattutto Napoli, che ha alle spalle una lunga storia di conurbazione da metropoli europea. Da questo punto di vista la Puglia, più provinciale, si è sentita più libera di diventare la parte del sud che ce la fa e si libera del passato”.