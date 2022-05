Maria Elena Boschi vs Orsini: "Suo nonno era felice in dittatura? Il mio era prigioniero in un campo"

Scontro verbale tra il professore della Luiss Alessandro Orsini e l'esponente di Italia viva Maria Elena Boschi ieri a CartaBianca. "Il prof. Orsini ha detto che suo nonno era felice ai tempi del fascismo. Mio nonno era prigioniero in un campo di lavoro in Germania. E no, non era felice sotto al fascismo", scrive sui suoi canali social Maria Elena Boschi, rilanciando queasto video con un estratto della trasmissione. Il dibattito nasce dopo l’ormai celebre frase di Orsini sul fatto che "anche nelle dittature un bambino può essere felice", e la dichiarazione secondo cui "mio nonno prima del 1945 non è stata una democrazia liberale eppure mio nonno ha avuto un’infanzia felice".