L'Italia e l'Ue di Giorgia Meloni rischiano di essere un passo indietro per le donne

Al direttore - Giorgia Meloni è la prima donna in Italia a guidare una formazione politica, Fdi, che ha portato in poco tempo, sfruttando la corrente dell'opposizione al governo Draghi e con sapienza politica le paure delle persone in tempi di Covid e di guerra, a contendere al Pd il posto di primo partito in Italia. Dalla Convention di Fdi a Milano del week end scorso, ha lanciato insieme l'idea di un partito conservatore ma "nuovo", slegato dai legami con il passato di Msi e An, di un centrodestra unito e della sua personale futura premiership. Ha detto chiaramente: puntiamo (punto) al governo del paese. Il fatto che sia una donna è certamente positivo e un segno dei tempi e della strada che anche in Italia faticosamente le battaglie femministe hanno conquistato, ma è anche emblematico di quanto non basti una donna per mettere in campo politiche efficaci per le donne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE