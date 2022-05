“Per contare di più nella Nato servono Ue e serietà”. Parla Pinotti

“Così l’Europa può contare di più nell'Alleanza atlantica. Strano che ad accusarci di subalternità all’America sia chi negli ultimi anni s’è speso sempre per indebolire il progetto europeo”. Intervista all'ex ministro della Difesa

Non è che non veda le storture. Sono le soluzioni proposte che le suscitano perplessità. “Perché sì, certo, è vero che negli Stati Uniti c’è un filone di pensiero che predica l’annichilimento di Putin. E sì, è vero che a mio avviso certi toni di Joe Biden e Boris Johnson sono stati eccessivi. Ma se vogliamo fare pesare di più le nostre idee, la nostra visione del mondo, i nostri interessi, dobbiamo essere coerenti nel chiedere un rafforzamento dell’Unione europea e dobbiamo essere seri nell’affrontare i temi legati alla difesa”. E invece Roberta Pinotti quella coerenza, quella serietà, a volte fatica a rinvenirle nel dibattito politico attuale. “Da un lato – dice la senatrice del Pd – c’è un processo alle intenzioni surreale. Qualcuno sembra sostenere che a non volere la pace sia Zelensky, istigato da Washington”.