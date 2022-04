Meloni&Letta, di qua. Salvini&Conte, di là. Il tentativo doppio di archiviare il populismo

E’ un gruppetto di avversari dall’aria intima e cooperativa, e basta osservarli tutti insieme per avere una prefigurazione neanche troppo vaga del futuro. Ecco dunque Enrico Letta e Giorgia Meloni, i prossimi compatibili nemici d’Italia, da una parte, ed ecco Matteo Salvini e Giuseppe Conte, i suonatori del piffero populista, dall’altra. Il quadro è forse surrealista, di quelli che insomma possono far incrociare gli occhi e confondere. In apparenza. Letta è infatti alleato di Conte, ma è con Meloni che si prepara a ridefinire i confini della politica italiana secondo schemi più classici, per non dire cartesiani. Lontani, eppure vicini, il segretario del Pd e la leader di Fratelli d’Italia si ritrovano nel linguaggio, nella grammatica, in quelle cose che un tempo erano ovvie e poi però non lo sono state più: l’occidente, la democrazia liberale, la destra e la sinistra come alternative, sì, ma all’interno di un sistema di coordinate politiche condivise.

